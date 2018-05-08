Ordu'daki FETÖ davasında 18 sanık hakim karşısına çıktı

Sanıklardan tutuksuz yargılanan Z.T., bildiği her şeyi anlattığını, dolaylı yollarla örgütün içerisinde yer almaktan dolayı pişman olduğunu ileri sürerek, örgütün terör eylemlerinden bilgisi olmadığını iddia ederek, tahliyesini talep etti.

6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmada tutuksuz yargılanan A.Y. de örgütün terör amacından haberdar olmadığını öne sürerek, dini duygular neticesinde zamanında çocuklarını dershaneye gönderdiğini ve gazeteye abone olduğunu belirtti. Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden A.Y. tahliyesini talep etti. Sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi. Sanıklardan tutuklu İ.A., örgütün içerisindeki eylemlere katılmadığını iddia ederek, tahliyesini talep etti. Eşinin de aynı suçtan yargılandığını öne süren İ.A., iftiraya uğradığını savundu. Duruşma, farklı bir tarihe ertelendi.

Sanıklardan tutuklu Astsubay S.Ç. ise suçlamaları reddederek, örgütle bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. İddianamede geçen telefon görüşmelerini bilmediğini savunan sanık, meslekten dolayı şahsi telefon numarasını birçok kişiye vermiş olabileceğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

Tutuklu yargılanan E.S. de ByLock programını kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti. Sanık hakkında tanıklık yapan ve aynı soruşturmadan tutuklu olan S.A., sanığın ByLock programını kullanıp-kullanmadığına dair bilgisi olmadığını iddia etti. Yine tanıklar İ.T. ve F.K., sanığı tanıdıklarını ancak program kullanıp kullanmadığını bilmediklerini iddia etti. Tanıklardan F.K., sanığı 1-2 kere sohbetlerde gördüğünü, bu sohbetlerde terör konularının değil, dini konuların konuşulduğunu iddia etti. Duruşma farklı bir tarihe ertelendi.

"BURADA GÖRÜŞELİM"

Sanıklardan tutuklu polis B.B. ise Gümüşhane'de görev yaparken, dershanede çalışan E. isimli bir öğretmenin kendi telefonuna bir program yüklediğini ve 'buradan görüşelim' dediğini ileri sürdü. Programın ne olduğunu bilmediğini iddia eden B.B., dini içerikli sohbetler edildiğini savundu. Örgüte maddi bir destek sağlamadığını da iddia eden B.B., telefonuna programı yükleyen şahsın, bir hafta sonra, eşi G.B.'nin de telefonunu istediğini ve programı yüklemeye çalıştığını, ancak telefon eski model olduğu için yükleyemediğini öne sürdü. B.B.'nin tutuksuz yargılanan eşi G.B. ise, programdan bir bilgisi olmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Tutuksuz yargılananlardan Ö.Ş., Z.K., M.A., H.B., Z.A., A.H.B., B.D., Ş.Y., S.Y., H.G. ve D.G. ise suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.