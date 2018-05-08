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'lı terörist teslim oldu! Tüm bildiklerini anlattı...

’ta tarafından gelerek güvenlik güçlerine teslim olan ‘’ adlı terörist itirafçı olarak bütün bildiklerini anlattı.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 09:58
PKK'lı terörist teslim oldu! Tüm bildiklerini anlattı...

Eski Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Avrupa'dan Mahmur kampına geldiğini söyleyen itirafçı terörist, Sarıyıldız'ın şuan Gare bölgesinde olabileceğini de söyledi. Örgütün Türkiye'ye sızmak için kullandığı iki önemli noktanın yerini de güvenlik güçlerine bildirdi.

"BETON BLOKLARIN ALTINDA"

, örgütün giriş çıkış için bu noktaları kullandığını anlattı. Bu noktalar uydu koordinatlarıyla belirlenerek 'deki ilgili birimlere bildirildi ve kontrol altına alındı. Örgütün eylem plan ve stratejilerine dair mühim bilgiler veren Demhat Andok ifadesinde sızma noktalarını şöyle anlattı:

"Nusaybin İlçesi ve arasında kalan, Suriye tarafında ise Amude bölgesine denk gelen bir alanda, Su Yatağı ve mevcut, Terör örgütü Suriye geçişlerinde bu yolu kullanır, beni de Suriye Ülkesine bu güzergahı kullanarak geçirdiler, Su Yolu dediğim sazlık ve kamışlık alanlardan oluşur ve yolun karşısında geçildiği zaman Su kanalı başlar, bu su kanalı örgüt tarafından Tünel olarak kullanılır ve Suriye sınır hattında bulunan beton bloklarının altında kalır, bu Su Tüneli Suriye tarafına kadar gider ve yaklaşık bir insan boyunda olan bir tüneldir.'

"MUHTARIN KÖYÜ..."

"Tünelin çıkışında Suriye tarafından Amude bölgesine gelmeden kampı mevcuttur, yine görebildiğim kadarıyla sınırın bu Tünelin girişi normalde tel örgüler ile kapatılmıştı ancak muhtemelen geçiş yapan örgüt mensupları tarafından kesilmiş ve pasif hale getirilmişti, Tünelin bulunduğu noktanın karşısındaki köye ise Muhtarın köyü diyorlardı"

Kaynak: Milliyet

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PKK'lı terörist teslim oldu! Tüm bildiklerini anlattı...
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