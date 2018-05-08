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Son dakika: Gümüşhane merkezli 14 ilde / operasyonu

Son dakika haberi... Gümüşhane merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker ile bir polis memuru gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 16:23
Son dakika: Gümüşhane merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

10 MUVAZZAF ASKER İLE BİR POLİS GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin Gümüşhane, , , , , , , , , , , , Tunceli ve 'te önceden belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 2 üsteğmen, bir teğmen, 4 astsubay, 3 uzman çavuş ile bir polis memuru gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu, zanlıların işlemlerin ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

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Son dakika: Gümüşhane merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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