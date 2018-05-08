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Son Dakika: 'nin müzikleri belirlendi

Son dakika haberi... 'nin 24 Haziran'da yapılacak çalışmalarında kullanacağı müzikler belli oldu. Seçim müzikleri arasında Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 17:15
Son Dakika: MHP'nin seçim müzikleri belirlendi

'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek lerde kullanacağı müzikler belirlendi.

Alınan bilgiye göre, partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor.

Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.

"CUMHUR İTTİFAKI" ŞARKI OLDU

Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait "" isimli parça dikkati çekiyor.

Listede, yine sözlerini Balçık'ın yazdığı "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile sözleri Hüseyin Şahin'e ait "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar yer alıyor.

MHP tarafından ayrıca "Ankara'nın Bağları" olarak bilinen şarkı "MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya" adıyla, Trabzon'un ünlü kolbastı müziği de "Vatan tekdir" adıyla uyarlanarak seçimde kullanılacak.

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Son Dakika: MHP'nin seçim müzikleri belirlendi
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