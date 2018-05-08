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Terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (), 'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 10:10
Terör örgütüne ağır darbe

leri'nin (), 'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonla ilgili TSK'nın resmi Twıtter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 07 Mayıs 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

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Terör örgütüne ağır darbe
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