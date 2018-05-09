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Bakandan açıklaması! Şifreyi çözün

Canikli, konusunda Cumhurbaşkanı ’ın son sözü söylediğini, böyle bir çalışma olmadığını belirtirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının bütünü ele alındığında şifrelerin çözülebileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 9.5.2018 07:16 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 07:17
Bakandan bedelli askerlik açıklaması! Şifreyi çözün

Gazete Habertürk'ün haberine göre Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nurettin Canikli, le ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" dedi.

Gazetecilerin, "İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?" sorusuna ise "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok" yanıtını verdi.

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Bakandan bedelli askerlik açıklaması! Şifreyi çözün
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