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CNN International'e konuştu

CNN International televizyonuna konuştu.

Giriş Tarihi: 9.5.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'e konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-ABD gerçek dostlarını kaybediyor.

-Terör örgütünün başı hala ABD'de.

-ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata.

-F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı.

-ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir.

-Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında.

-ABD Suriye'de terör örgütü PYD ve YPG ile birlikte hareket ediyor. ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'e konuştu
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