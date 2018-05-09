Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'e konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-ABD gerçek dostlarını kaybediyor.
-Terör örgütünün başı hala ABD'de.
-ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata.
-F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı.
-ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir.
-Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında.
-ABD Suriye'de terör örgütü PYD ve YPG ile birlikte hareket ediyor. ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı.
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