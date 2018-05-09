Cumhuriyet muhabirine “Gizli tanığı ifşa” davası

OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Semih Özakça ile Nuriye Gülmen'in yargılandığı davada, İstanbul'da yürütülen bir DHKP-C soruşturmasında yakalanan örgüt üyesi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak "gizli tanık" oldu.

Dava kapsamında, 19 Temmuz 2017'de tanık olarak ifadesi alınan bu kişi, Özakça ve Gülmen'in eyleme başladıkları andan itibaren, eylemlerin zamanı ve sürecini örgütün belirlediğini öne sürdü.

Tanık,"Bu olayda adı geçenler masumane gösterilerek, oturma eylemi yapmışlar, örgütün talimatı doğrultusunda açlık grevine başlamışlardır" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE HEDEF GÖSTERDİ

Gizli tanığın bu ifadesi ardından 20 Ağustos 2017 günü, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Canan Coşkun imzalı haberde gizli tanığın adı ve soyadı açıkça yazıldı.

Dosyada gizlilik ve kısıtlama bulunmasına rağmen, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek şekilde haber yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından söz konusu habere ilişkin soruşturma başlatıldı.Haberde, gizli tanığın ve ailesinin teşhir edilerek, terör örgütlerine hedef gösterildiği iddiaları incelemeye alındı.





İFADESİ ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Canan Coşkun'un ifadesine başvuruldu. Coşkun ifadesinde, "Ben adliye muhabiriyim. Adliyede görülen dava ve soruşturmalarla ilgili haber yapmaktayım. Söz konusu haberde bunlardan bir tanesidir. Soruşturmayı yürüten savcı ve tanık isminin geçmesi haber unsurudur. Kimseyi terör örgütüne hedef göstermek gibi bir amacım yoktur" dedi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Coşkun'un yapmış olduğu haber içeriğinde, soruşturma savcısı ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt faaliyetlerini deşifre edilmesine katkıda bulunan tanığın ismini açıkça yazdığı, terör örgütüne hedef gösterdiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen Coşkun, Terör suçlarına bakan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

