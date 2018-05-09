Erdoğan'dan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Furkan Peker ve İstanbul'da şehit olan çarşı ve gece bekçisi Üzeyir Kocatürk'ün ailelerine taziye telgrafı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Uzman Çavuş Peker'in ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan ayrıca İstanbul'da arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan çarşı ve gece bekçisi Kocatürk'ün ailesine de başsağlığı telgrafı gönderdi.