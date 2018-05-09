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Erdoğan'dan taziye telgrafı

Erdoğan 'ın kuzeyinde şehit olan Peker ile 'da şehit olan çarşı ve gece bekçisi Kocatürk'ün ailelerine başsağlığı diledi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 12:04
Erdoğan'dan taziye telgrafı

, 'ın kuzeyinde şehit olan Furkan Peker ve 'da şehit olan çarşı ve gece bekçisi Üzeyir Kocatürk'ün ailelerine taziye telgrafı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Uzman Çavuş Peker'in ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan ayrıca İstanbul'da arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan çarşı ve gece bekçisi Kocatürk'ün ailesine de başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Erdoğan'dan taziye telgrafı
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