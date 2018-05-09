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Eski emniyet müdür yardımcısına 'den 9 yıl hapis cezası

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski emniyet müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 12:11
Eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ'den 9 yıl hapis cezası

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski emniyet müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası verildi.

Tokat 2. 'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski emniyet müdür yardımcısı İsa Güneş ile avukatı katıldı. Güneş, son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına kararı vererek sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ'den 9 yıl hapis cezası
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