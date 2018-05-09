Mehmet Aslan’a saldırı da önemli detay: Kovanları yere bile düşürmemişler

İYİ Parti kurucusu Mehmet Aslan'ın evinin kurşunlandığı şeklinde basına yansıyan olay birçok soru işareti taşıyor. Ortaya çıkan görüntülere göre saldırganların kullandıkları silaha ait kovanları bile yere düşürmedikleri görülüyor. Güvenlik kaynakları, olayın İP'i mağdur göstermek üzere kurgulanıp kurgulanmadığı araştırılıyor.

Mehmet Aslan'a saldırı kamerada!

İYİ Parti kurucusu Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı şeklinde basına yansıyan olayının birçok soru işareti taşıdığı ortaya çoktı.

Bağcılar'da İYİ Parti standında tartışma yaşandığı güne denk geldiği anlaşılan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin önüne Pazar günü gelen kasklı motosikletli 2 kişi, 4-5 el ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor.



Seyahatte olan Mehmet Aslan'ın dün akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği öğrenilirken güvenlik kamerası görüntülerine göre motosikletle gelen iki saldırgan ateş ettiği sırada yere kovan bile düşmemesi garip bulunuyor.

Pazar günü Bağcılar'da meydana gelen bıçaklı kavgadan 3-4 saat sonra yaşanan olayın Arslan'ın Adana'dayken yaşandığı bir başka ayrıntı. Saldırganların ellerinde poşetle ateş etmesi de dikkat çekiyor. Olayın faillerinin araştırıldığı öğrenilirken güvenlik birimleri saldırının İP mağdur gösterme amaçlı kurgu bir saldırı olup olmadığı üzerinde duruyor.