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ile Uber'den uçan taksi ortaklığı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () ile Uber, ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 12:12
NASA ile Uber'den uçan taksi ortaklığı

'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren "şehir hava devinim" araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın hedefinin, Uber kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.

Los Angeles'ta düzenlenen Uber Elevate Zirvesi'nde Uber'in 2020'de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.

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NASA ile Uber'den uçan taksi ortaklığı
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