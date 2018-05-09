Son dakika: FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski Diyarbakır hakimi tutuklu sanık Fatma Çimen ile avukatı katıldı. Sanık Çimen, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını kullanmadığını ve örgütsel anlamda sohbet toplantılarına katılmadığını öne sürdü.
6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİ İSTEMİ
Duruşma savcısı Cem Saklıca, davaya ilişkin mütalaasında, sanığın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütün, hakim savcılara yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını ve sohbetlere katıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.