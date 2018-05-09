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Son dakika: sanığı eski hakime hapis cezası

Son dakika haberi... 'te /'ye yönelik görülen davada, eski hakimi Fatma Çimen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alırken, Çimen'in tutukluluğunun devamına karar verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 17:09
Son dakika: FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

9. görülen duruşmaya, eski hakimi tutuklu sanık Fatma Çimen ile avukatı katıldı. Sanık Çimen, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, programını kullanmadığını ve örgütsel anlamda sohbet toplantılarına katılmadığını öne sürdü.

6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİ İSTEMİ

Duruşma savcısı Cem Saklıca, davaya ilişkin mütalaasında, sanığın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütün, hakim savcılara yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını ve sohbetlere katıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
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