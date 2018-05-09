Son dakika: Külliye'deki ekonomi zirvesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiç bir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

"DESTEK VE TEŞVİKLER SÜRECEK"

Yazılı açıklamada, "Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır" denildi.

YENİ YATIRIM HAMLELERİNİN SİNYALİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:



"Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Bu çerçevede; ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir. Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir."