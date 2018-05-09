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Son Dakika: , cezaevinde 'ı ziyaret etti

Son dakika haberi... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı , 'ı, tutuklu bulunduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 9.5.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 13:50
Son Dakika: Muharrem İnce, cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı , bugün İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada tutuklu bulunan 'ı ziyaret etti.

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Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

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Son Dakika: Muharrem İnce, cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
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