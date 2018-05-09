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Son dakika: Terörist cenazesinde örgüt propagandasına gözaltı

Son dakika haberi... 'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin cenazesinde slogan atarak örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 17:01
Son dakika: Terörist cenazesinde örgüt propagandasına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın 'ta, kentin Pülümür ilçesinde düzenlediği operasyonda çıkan da etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri olan Cihan Kıt'ın (30) cenazesine katılan bazı kişilerin slogan atarak örgüt propagandası yaptığını belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu zanlılardan 8'ini gözaltına aldı. Zanlılardan 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerlerinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

OLAY

Pülümür ilçesi kırsalında 27 Mart'ta güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Ölü ele geçirilen teröristlerinin yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30) olduğu tespit edilmişti.

Terörist Kıt, kent merkezinde 29 Mart'ta defnedilmişti.

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Son dakika: Terörist cenazesinde örgüt propagandasına gözaltı
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