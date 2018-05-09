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ist cenazesinde örgüt propagandasına 8 gözaltı

unceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen istin cenazesinde slogan atarak örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı. Ölü ele geçirilen teröristlerinin yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı olduğu tespit edilmişti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 17:14
Terörist cenazesinde örgüt propagandasına 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın 27 Mart'ta, kentin Pülümür ilçesinde düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 istten biri olan 'ın (30) cenazesine katılan bazı kişilerin slogan atarak örgüt propagandası yaptığını belirledi.

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Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu zanlılardan 8'ini gözaltına aldı.

Zanlılardan 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerlerinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Pülümür ilçesi kırsalında 27 Mart'ta güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Ölü ele geçirilen teröristlerinin yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30) olduğu tespit edilmişti.

Terörist Kıt, kent merkezinde 29 Mart'ta defnedilmişti.

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Terörist cenazesinde örgüt propagandasına 8 gözaltı
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