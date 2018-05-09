Terörist cenazesinde örgüt propagandasına 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın 27 Mart'ta, kentin Pülümür ilçesinde düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri olan Cihan Kıt'ın (30) cenazesine katılan bazı kişilerin slogan atarak örgüt propagandası yaptığını belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu zanlılardan 8'ini gözaltına aldı.

Zanlılardan 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerlerinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

BOYNUNDA HAÇ OLAN PKK'LI TERÖRİST!

Pülümür ilçesi kırsalında 27 Mart'ta güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Ölü ele geçirilen teröristlerinin yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30) olduğu tespit edilmişti.

Terörist Kıt, Tunceli kent merkezinde 29 Mart'ta defnedilmişti.