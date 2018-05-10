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Sözcüsü Ünal: Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız

Sözcüsü , seçim çalışmalarıyla ilgili 'da açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 10.5.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 18:50
AK Parti Sözcüsü Ünal: Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız

Konuşmadan satır başları:

Sözcüsü Ünal, partilerine başvuran 7 bin 340 milletvekili aday adayının mülakatlarını cumartesi günü bitireceklerini belirterek, "Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız, aynı gün seçim beyannamemizi de açıklayacağız. " dedi.

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Ünal, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin yeniden partilerine dönmeleri hakkında "Şunu unutmasınlar ki pazarlık her zaman parayla olmaz, Güneş Motel'de olduğu gibi başka şekillerde de olur. Ama en çirkin pazarlık parayla yapılan pazarlık değildir, en çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplarınız doğrultusunda yapılan pazarlıktır." şeklinde konuştu.

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AK Parti Sözcüsü Ünal: Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız
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