AK Parti Sözcüsü Ünal: Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız

Konuşmadan satır başları:

AK Parti Sözcüsü Ünal, partilerine başvuran 7 bin 340 milletvekili aday adayının mülakatlarını cumartesi günü bitireceklerini belirterek, "Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız, aynı gün seçim beyannamemizi de açıklayacağız. " dedi.

Ünal: Manifestomuz büyük ses getirdi, beyannamemizin ruhunu yansıtıyor

Ünal, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin yeniden partilerine dönmeleri hakkında "Şunu unutmasınlar ki pazarlık her zaman parayla olmaz, Güneş Motel'de olduğu gibi başka şekillerde de olur. Ama en çirkin pazarlık parayla yapılan pazarlık değildir, en çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplarınız doğrultusunda yapılan pazarlıktır." şeklinde konuştu.

Mahir Ünal: Ak Parti olarak her aday adayını dikkatle dinliyoruz