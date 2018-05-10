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Alman basını Erdoğan'ın leri kazanacağını açıkladı

'da ini yapmak üzere sandık başına gidecek. Siyasi partiler, 44 gün sonra yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa basını da Türkiye'deki seçim gündemini yakın takibe aldı. 'da yayın yapan Focus dergisi, 'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 11:13
Alman basını Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını açıkladı

'da yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı 'ın iktidara geldiği günden bu yana birçok başarılı projeyi hayata geçirdiğini, ekonomiyi de her geçen gün iyiye taşıdığını yazdı.

ERDOĞAN NEDEN KAZANIYOR

'ın 'de "tartışmasız" olduğunun, leri de kolayca kazanacağının belirtildiği yazıda şu ifadelere yer verildi: "Neden mi? Erdoğan, 2003 yılında oldu. Aşağıdaki grafikler, iki ülkede o zamandan bu yana neler olduğunu gösteriyor. Kıyaslanabilmesi için Almanya'daki gelişmeleri yanlarına koyduk."

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Alman basını Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını açıkladı
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