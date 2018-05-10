Mehmetçik'in amansız takibi YPG/PKK'nın kabusu oldu

Halkın huzur ve güvenliği için güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerince ortaklaşa yürütülen operasyonlarda terör örgütü YPG PKK 'ya 2018'in ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ağır darbe indirilerek 4908 terörist etkisiz hale getirildi. Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2323 zanlıdan HDP ve DBP 'li yöneticilerin yanı sıra DTK Eş Başkanı Leyla Güven 'in de bulunduğu 747'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 2018'in ilk 4 ayında düzenlediği operasyonlarda 4908 üyesini etkisiz hale getirdiği terör örgütü YPG/PKK'nın adeta kabusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor. Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya 2018'in ocak, şubat, mart ve nisan ayında ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-30 Nisan tarihlerini kapsayan 4 aylık kış ve bahar ayında, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 80 güvenlik görevlisi şehit düştü. Aynı süreçte 18 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 140 kişi yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 117 asker tedavi altına alındı.

TERÖRİSTLER BİR BİR ETKİSİZLEŞTİRİLİYOR

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütüne yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Ocak, şubat, mart ve nisan 2018'deki bu operasyonlarda 4908 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde 4 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2323 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in de bulunduğu 747'si tutuklandı.

TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden devam etti. Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, çeşitli kentlerde teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip imha etti.Yurt içinde teröristlerin kış üslenmesine fırsat vermeyen Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen operasyonları kararlılıkla yürüterek teröristlere ağır darbe indirdi.

SÖZDE SORUMLULAR AĞIR DARBE ALDI

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi ülke genelinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalara ara vermiyor.Yurt içindeki hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde mavi kategoride yer alan PKK'nın sözde "Amed" eyalet sorumlusu Murat Üçer olduğu tespit edildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 Mart'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, aynı örgütün sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu belirlendi.

Şırnak'ta iç güvenlik operasyonlarında 18 Mart'ta öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart'ta etkisiz hale getirilen İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, terör örgütünün bombacısı olduğu belirlendi. Bu teröristin, Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi.

Hatay'daki Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten 2'sinin Aranan Teröristler Listesi'nde mavi ve gri kategorilerde yer aldığı saptandı. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 27 Mart'taki operasyonda ölü ele geçirilen 7 teröristten birinin söz konusu listenin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, birinin de gri kategorideki "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu belirtildi.

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GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN TERÖRİSTLERE BAHARDA DA AMANSIZ TAKİP

Ocak, şubat ve mart ayındaki başarılı operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu etkisizleştiren güvenlik güçleri, nisanda da örgüt mensuplarına geçit vermedi.

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında, gri kategoride yer alan "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in yanı sıra kırmızı kategorideki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın (40) da olduğu ortaya çıkarıldı.

PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu olan ve 4 milyon lira ödülle aranırken etkisiz hale getirilen Sayılgan'ın, örgütün sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken 8 yıl önce İskenderun'da 7 askerin şehit düşürülmesi ve Osmaniye'deki saldırıda 47 gün önce evlenen Teğmen Cumhur Akdağ'ın lojmanın balkonundaki eşi Pınar Akdağ'ın (23) şehit edilmesinin de aralarında yer aldığı 16 terör olayına karıştığı saptandı.

Sayılgan'ın da etkisiz hale getirildiği operasyondan bir gün sonra ise Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalındaki bir başka operasyonda, kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet etkisiz hale getirildi.

Böylece örgütün eski ve yeni sözde Amanos saha sorumluları etkisiz hale getirilmiş oldu.

ÖRGÜTÜN YURT İÇİNDEKİ EN AKTİF SORUMLULARI ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Ağrı Dağı bölgesinde 7 Nisan'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 16 teröristten birinin, 23 ayrı terör eyleminden aranan, terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu "Yaşar" kod adlı Yusuf Şek olduğu belirlendi.

Kırmızı kategorideki bu teröristin dışında aynı operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin, PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusuyken PKK/KCK üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen Suriyeli Sultan Mahmut, bir diğerinin de örgütün sözde Serhat eyaleti kadın yapılanması genel sorumlusu Seyran Çomak olduğu anlaşıldı.

Şek, Mahmut ve Çomak'ın, örgütün yurt içindeki en aktif sorumlularından olduğu tespit edildi.

AFRİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK, bu operasyonların yanı sıra hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak" üzere 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor. Mehmetçik, Türk Polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat ile karadan zırhlı araçların yanı sıra tank ve fırtına obüsleri, havadan da F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) desteğiyle Afrin ve çevresini teröristlerden temizledi. TSK, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayarak, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.