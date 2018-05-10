MetroPoll: 'Cumhur İttifakı Yüzde 54 Oy Alacak'

Türkiye 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Seçimin ardından geçen yıl yapılan referandumla kabul edilen yürütme yetkisine sahip güçlü cumhurbaşkanlığını getiren yeni sisteme geçiş yapılacak.

Seçim süreci devam ederken çeşitli anketler ayyımlanıyor. MetroPoll'ün yaptığı son ankete göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur ittifakı, yüzde 54 oy alıyor. Amerikanın Sesi sitesinde yer alan habere göre MetroPoll şirketinin düzenlediği ankete göre AK Parti ve MHP ittifakı 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yüzde 54 oranında destek görecek.

2 bin 63 kişi ile 28 ilde yapılan anket, AK Parti'ye desteğin yüzde 48 oranında olduğunu gösterdi. Ankete göre MHP'nin seçimden yüzde 6 oyla çıkması bekleniyor.

Anket 13-20 Nisan tarihleri arasında yapıldı.