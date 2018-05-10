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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 'in (25) naaşı, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 12:43
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor
'nin ilçesinde görev yapan , dün Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Van'da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağıyla dün memleketi Sivas'a getirildi. Numune Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, öğle namazına yakın buradan alınarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra baba evinin bulunduğu Örtülüpınar Mahallesi'ne getirilerek helallik alındı. Burada şehit için dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra askeri manga tarafından omuzlanarak Ulu Cami'ne getirildi.

Şehit öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor
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