Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Trump'tan İran açıklaması

haberi: 'tan açıklaması

ABD Başkanı 'tan açıklaması geldi. Trump, "İran ya müzakere eder, ya da bir şeyler olur" dedi.

Giriş Tarihi: 9.5.2018 20:22 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 02:13
Son dakika haberi: Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald 'tan nükleer müzakereler hakkında açıklaması geldi.

Trump, " ya müzakere eder, ya da bir şeyler olur. Eğer nükleer programa başlarlarsa sert sonucu olur." dedi.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı, anlaşmadan çekilmelerine rağmen Ameriken askeri harcamalarında bütçe artırımına ihityaç duyulmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı ülke ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesinin çekildiğini dün açıklamıştı.

Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trump'tan İran açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN