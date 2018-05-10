Son dakika haberi: Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan nükleer müzakereler hakkında son dakika açıklaması geldi.

Trump, "İran ya müzakere eder, ya da bir şeyler olur. Eğer nükleer programa başlarlarsa sert sonucu olur." dedi.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı, anlaşmadan çekilmelerine rağmen Ameriken askeri harcamalarında bütçe artırımına ihityaç duyulmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı ülke ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesinin çekildiğini dün açıklamıştı.



Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtmişti.