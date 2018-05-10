Sosyal medyadaki algı operasyonları

24 Haziran seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden AK Parti hükümetine karşı karalama kampanyaları başlatıldı. "Tamam" hashtagiyle atılan tweetler üzerinden sosyal medyada algı operasyonları devam ediyor. Fakat atılan bu tweetlerin çoğu FETÖ'cü hesapları ve botlar üzerinden atıldığı tespit edildi. Daha önce aynı şekilde Gezi olaylarında kara propaganda yapılmıştı.

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Kara propaganda hesaplarının attığı tweetlerin haritası paylaşıldı. Bu harita ile mesajların bir çoğunun yurtdışından gönderildiği ortaya çıktı.

Twitter'daki tamam mesajlarının büyük bölümünün hileli bot hesaplar üzerinden ABD'den gönderildiği belirlendi. Yurt dışındaki FETÖ firarileri, HDP'liler ve muhalefetin hep bir ağızdan "tamam" paylaşımı yapması dikkat çekti. Seçim kürsüsüne konuşan sokaktaki vatandaş ise "devam" dedi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü Bekir Bozdağ bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bozdağ sert tepkide bulunarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İktidarın yolu Twitter'dan değil sandıktan geçer. Rüya görüyorlar. 24 Haziran bu rüyaların kâbusa döndüğü yeni bir gün olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çığ gibi büyüdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda muhalefetin tek derdinin kendisinin gitmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, bize ancak milletim tamam derse bırakırız dedi.