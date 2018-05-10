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daki algı operasyonları

lerine giderken, ve ekonomi üzerinden kirli planlarla algı operasyonları yapılıyor. Özellikle de Twitter üzerinden yapılan bu algı operasyonu daha önce de Gezi olayları sırasında yapılmıştı. Sahte ve bot hesaplar özellikle böyle kritik dönemde ortaya çıkmaya devam ediyor. "Tamam" hashtagiyle atılan çoğu tweetlerin Avrupa'dan geldiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 15:48
Sosyal medyadaki algı operasyonları

lerinin yaklaşmasıyla birlikte üzerinden hükümetine karşı karalama kampanyaları başlatıldı. "Tamam" hashtagiyle atılan tweetler üzerinden sosyal medyada algı operasyonları devam ediyor. Fakat atılan bu tweetlerin çoğu 'cü hesapları ve botlar üzerinden atıldığı tespit edildi. Daha önce aynı şekilde Gezi olaylarında kara propaganda yapılmıştı.

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Kara propaganda hesaplarının attığı tweetlerin haritası paylaşıldı. Bu harita ile mesajların bir çoğunun yurtdışından gönderildiği ortaya çıktı.

Twitter'daki tamam mesajlarının büyük bölümünün hileli bot hesaplar üzerinden ABD'den gönderildiği belirlendi. Yurt dışındaki FETÖ firarileri, 'liler ve muhalefetin hep bir ağızdan "tamam" paylaşımı yapması dikkat çekti. Seçim kürsüsüne konuşan sokaktaki vatandaş ise "devam" dedi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bozdağ sert tepkide bulunarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İktidarın yolu Twitter'dan değil sandıktan geçer. Rüya görüyorlar. 24 Haziran bu rüyaların kâbusa döndüğü yeni bir gün olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

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