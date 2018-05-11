Bakanlıktan 81 ildeki personele cinsel istismarla mücadele eğitimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, Çocuk Destek Merkezlerindeki koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik psiko-sosyal destek programına katkı amacıyla personelin hizmet kapasitesi artırılacak.

BAKANLIK TARAFINDAN EĞİTİM VERİLİYOR

Bu çerçevede, Çocuk Destek Merkezlerinde görev yapan yöneticilerin, danışmanların yanı sıra diğer personelin eğitimi için Anka Temel Personel Eğitim Modülleri geliştirildi.Öte yandan, Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı kuruluşlarda kalan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler de sunuluyor. Yatılı kuruluşlarda kalan çocuklara yönelik çocuklarla temas halindeki personele, farkındalığı artırmak amacıyla yedi modül eğitim programının verilmesi planlanıyor. Böylece çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, toplu yaşamanın doğasından kaynaklanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda bugüne kadar Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yurt ve pansiyonlarda görevli 6 bin 845 personele yerinde eğitim verildi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türkiye'nin dört bir yanında bulunan merkezlerde başlattığı "Yerinde Personel Eğitimi"ne ilişkin bilgi verdi.

Güven, geçen yıl ağustosta pilot uygulamasına başlanan eğitimin, Çocuk Destek Merkezlerinde görev yapan yöneticilere, danışmanlara, yurt yönetim memuruna, bakım elemanına, güvenlik görevlilerine, aşçılara, şoförlere verildiğini belirtti.Eğitim kapsamında istismarın önlenmesinin amaçlandığını söyleyen Güven, "İstismarın önlenmesi noktasında personelin bilgi sahibi olması çok önemli. Personel, istismarın nasıl önleneceğini ve belirtilerini iyi biliyorsa sorunların çözümü çok daha kolay oluyor. Koruyucu önleyici iyi bir hizmeti yerine getirmiş oluyoruz." diye konuştu.

"KURULUŞUMUZDAKİ 14 BİN PERSONELİ EĞİTMİŞ OLACAĞIZ"

Geçen yıl pilot uygulaması başlatılan eğitimden çok iyi sonuçlar alınması dolayısıyla eğitimin 81 ile yaygınlaştırılmasına karar verildiğini anlatan Güven, eğitimlerin Ankara'da devam ettiğini, 23 eğitmen eşliğinde bin personelin eğitileceğini kaydetti.

Eğitimin amaçlarından birinin, çocuklarla iletişimi güçlendirmek olduğunu ifade eden Güven, personel eğitiminde, "çocuğa yaklaşım, iletişimi başlatma, kriz ve krize müdahale, çocukta mahremiyet, riskli davranışlar, sınır ve sorumluluklarımız, olumlu davranış kazandırmak" başlıklı modüllerin yer aldığını söyledi. Güven, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı kuruluşlarda da eğitimin bu yıl başlatıldığını, bu kapsamda 2 bin 500 kişiye eğitim verildiğini dile getirdi.Bu yıl içerisinde kuruluşlarındaki 14 bin personele eğitim verileceğini aktaran Güven, Türkiye genelindeki bütün yatılı kuruluşların personeline de eğitim vermeyi istediklerini ifade etti.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİMLER YÜRÜTECEĞİZ"

Bu eğitimlerle istismarın ne olduğunun, daha güçlü iletişimin nasıl kurulacağının öğretileceğini belirten Güven, çocukların gelişim dönemlerinden haberdar olan ve ekip ruhuyla hareket eden bir grubun oluşturulacağını vurguladı. Güven, bu eğitimle çok önemli bir koruyucu-önleyici hizmetin yerine getirileceğini kaydetti.Yapılacak yeni çalışmalara ilişkin de bilgi veren Güven, "Çocuklara yönelik eğitimler yürüteceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kreş, gündüz bakımevi gibi kuruluşlarda çocuklara eğitim vereceğiz. Personeli güçlendirirken çocukları da güçlendirmemiz gerekiyor. Eğitim modülümüzü, çocukların yaş gruplarına uygun olarak oluşturduk. Bunu illerimize aktardık, uygulayacaklar. Pilot uygulamalar yapıp eksikleri ve iyi tarafları gördükten sonra bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.