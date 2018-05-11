Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > DEAŞ'ın üst düzey sorumluları yakalandı

'ın üst düzey sorumluları yakalandı

haberi... terör örgütü 'ın üst düzey bir sorumlusunun 'da yakalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 15:20

Sözcüsü Hami Aksoy, DAEŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayınlanan habere ilişkin soruyu yanıtladı.

Aksoy, DAEŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması konusunda, "Türkiye, 'a karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DEAŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır. Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ'ın üst düzey sorumluları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN