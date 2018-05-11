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'nün yapılanmasına yönelik operasyon

merkezli 6 ilde, 'nün yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 19:06
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Merkezli olmak üzere Mardin, , Hatay, , 'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Subay ve astsubay rütbelerinde olan şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
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