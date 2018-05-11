KHK ile kapatılan okul ve vakıf yöneticilerine FETÖ gözaltısı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında KOM ekipleri Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile kapatılan okul ve vakıf yöneticileri ile çeşitli hastanelerde çalışan doktorluk yapan 25 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturması kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. KOM ekipleri örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve haklarında arama kararı çıkarılan 25 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Bursa merkezi başta olmak üzere Yenişehir, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, Orhangazi ilçeleri ile Van ve Erzincan illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda da 3 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Daha önce KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticileri ile çeşitli özel hastanelerde halen görev yapan doktorların aralarında bulunduğu 25 kişi yapılan baskınlarda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların aynı zamanda örgütün finans merkezi olan Bank Asya'yı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile kurtarma çalışmalarına da katıldığı tespit edildi. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.

