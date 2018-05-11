Son dakika: "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında ara karar

FETÖ/PDY'nin, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla firari terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Saygılı'nın da bulunduğu tutuklu 12 sanığın bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 9 tutuklu sanık, 2 başka suçtan tutuklu sanık ile müştekilerin avukatları katıldı.

TALEPLER ALINDI

Duruşmada, eski polis tutuklu sanık İbrahim Şener'in savunmasına ara verilerek, talepler alındı. Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Hüseyin Tokgöz, Ercan Taş, Hayrettin Can, Fatih Aydın ve Raif Bektaş'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, yurtdışında oldukları bilinen firari sanıklar terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Sinan Dursun ve Hüseyin Korkmaz hakkında çıkarılan gıyabında tutukluluk hali ile yokluklarında tutuklama kararının ve kırmızı bültenle aranmalarının devamı ile firari sanıklar Engin Filiz, Hamza Tosun Sinan Sağyalavaç'ın yakalama halinin de devamını kararlaştırdı.

Heyet, bir sonraki duruşmanın sıralı şekilde 22, 23 ve 24 Mayıs'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve eski Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

HAPİS İSTEMİ

Sanık iki polis hakkında ise ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ila on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Gülen ve Dursun'un ayrıca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 ila 22,5 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçundan 22,5 ila 30 yıl olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay ila 52 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2015 tarihinde iddianamenin kabulüne karar vermiş ve firari sanıklar Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un gıyabında tutuklanmasına hükmederek, iki sanık hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunmuştu. Firari sanık Hamza Tosun hakkında ise yakalama kararı verilmişti.