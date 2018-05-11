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o amcayı konuşuyor!

’da “’yi çılgınca savunan amca” videosu izlenme rekoru kırıyor. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel de bugünkü köşesini bu amcaya ayırdı. da amcaya yapılan hakaretleri “ kafası yıllarca halkı 'Göbeğini kaşıyan adam', 'Bidon kafalılar', 'Koyun' diye aşağılamadı mı?” şeklinde özetleyen Mevlüt Tezel’in yazısı şu sözlerle son buluyor: “Bence videodaki amca birçok AK Partili vekilden daha ikna edici konuşuyor, aday gösterilse kesin kazanır.”

Giriş Tarihi: 11.5.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 10:25
Türkiye o amcayı konuşuyor!

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gazete365 'nin kanalında yayınlanan 'AK Parti'yi çılgınca savunan amca' videosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Ama herkes videonun daki 1.28 saniyelik kısa hali üzerinden konuşuyor; amcanın CHP'li olduğu tahmin edilen kadını tehdit etmesini eleştiriyor ve röportaja 'kurtaj' demesiyle dalga geçiyor.
Elbette tehdidi hoş göremeyiz ama videonun tamamını izlediğinizde her de 'ye oy verenlerin düşüncelerini, motivasyonlarını daha iyi anlıyorsunuz.

'Kime oy vereceksiniz?' röportajında konuşan vatandaşa kadından çirkin taciz!

En önemlisi amcanın kendisini aşağıladığı için tehdit ettiği kadının özelinde 'nin yaptığı yanlışları daha iyi görüyorsunuz.
Doğallığı bozulmasın diye amcanın şivesini, imla hatalarını düzeltmedim. İşte o videonun tamamında yer alan önemli bölümler:
Gazete365 TV'nin sempatikliği, sakinliği ve gülümsemesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen muhabiri Ceren Kaya; sokakta yaşlı bir amcayı durdurup "Seçimde kime oy vereceksiniz?" diye soruyor.
Amca: "AK Parti'ye kızım." Ceren Kaya: "Peki, neden?" Amca: "Kızım çünkü çalışıyö...
Keşke Osmanlı'dan sonra bu iktidar gibi bir iktidar olaydı ülke zirvelere ulaşacaktı. Ulaşımda, suyunda, düzenlemesinde...
Keşke 70 yıl önce AK Parti olaydı 'nin başında.
Osmanlı'dan sonra bu emperyalizm uşakları takke yasağı, eşarp yasağı ile yıllardır oyaladılar milleti. Bir çivi bile çakmadılar. Bu adamlar geldi 'Laiklik elden gidiya', 'İrtica geliya'. Hani nerede? Laikliği en güzel bu iktidar uyguluyor."

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Türkiye o amcayı konuşuyor!
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