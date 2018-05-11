Türkiye o amcayı konuşuyor!

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gazete365 TV'nin YouTube kanalında yayınlanan 'AK Parti'yi çılgınca savunan amca' videosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Ama herkes videonun sosyal medyadaki 1.28 saniyelik kısa hali üzerinden konuşuyor; amcanın CHP'li olduğu tahmin edilen kadını tehdit etmesini eleştiriyor ve röportaja 'kurtaj' demesiyle dalga geçiyor.

Elbette tehdidi hoş göremeyiz ama videonun tamamını izlediğinizde her seçimde AK Parti'ye oy verenlerin düşüncelerini, motivasyonlarını daha iyi anlıyorsunuz.

'Kime oy vereceksiniz?' röportajında konuşan vatandaşa kadından çirkin taciz!

En önemlisi amcanın kendisini aşağıladığı için tehdit ettiği kadının özelinde CHP'nin yaptığı yanlışları daha iyi görüyorsunuz.

Doğallığı bozulmasın diye amcanın şivesini, imla hatalarını düzeltmedim. İşte o videonun tamamında yer alan önemli bölümler:

Gazete365 TV'nin sempatikliği, sakinliği ve gülümsemesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen muhabiri Ceren Kaya; sokakta yaşlı bir amcayı durdurup "Seçimde kime oy vereceksiniz?" diye soruyor.

Amca: "AK Parti'ye kızım." Ceren Kaya: "Peki, neden?" Amca: "Kızım çünkü çalışıyö...

Keşke Osmanlı'dan sonra bu iktidar gibi bir iktidar olaydı ülke zirvelere ulaşacaktı. Ulaşımda, suyunda, düzenlemesinde...

Keşke 70 yıl önce AK Parti olaydı Türkiye'nin başında.

Osmanlı'dan sonra bu emperyalizm uşakları takke yasağı, eşarp yasağı ile yıllardır oyaladılar milleti. Bir çivi bile çakmadılar. Bu adamlar geldi 'Laiklik elden gidiya', 'İrtica geliya'. Hani nerede? Laikliği en güzel bu iktidar uyguluyor."

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