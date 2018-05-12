Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar 10 dakika duracak

'nda uçuşlar 10 dakika duracak

'ün gösteri uçuşu nedeniyle 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notuna göre 19:45 ile 19:55 saatleri arasında havalimanında uçuşlar yapılmayacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 17:21
Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar 10 dakika duracak

Hava Harp Okulu'ndan tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında 'da gösteri uçuşu yapacak.

Yeşilköy'de gerçekleştirilecek gösteri uçuşundan dolayı 'nda uçuşlar 10 dakika süreyle duracak.

10 dakika boyunca havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılacak. SoloTürk gösterisi nedeniyle yayımlanan NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notuna göre 19:45 ile 19:55 saatleri arasında havalimanında uçuşlar yapılmayacak. Gösterinin ardından uçuşlar normal seyrinde devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar 10 dakika duracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN