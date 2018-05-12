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şüphelisi çift sınırda yakalandı

'de hudut askerlerince yakalanan kaçak grubun içerisindeki çiftin, () şüphelisi olduğu belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 14:24
FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı

'de hudut askerlerince yakalanan kaçak grubun içerisindeki çiftin, () şüphelisi olduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut devriye askerleri, sınırda 1'i çocuk 5 kişilik grubu tespit etti.

'a kaçma girişiminde yakalanan 2 kişinin Suriyeli olduğu belirlendi. Diğer 2 kişinin ise "FETÖ üyesi olmak" suçundan araması bulunan Tuğba D. ve eşi Hamit D. olduğu tespit edildi. Suriyeli kaçaklar İl Göç İdaresi'ne, çocuk ailenin yakınlarına, FETÖ şüphelisi çift jandarma ekiplerine teslim edildi.

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FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı
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