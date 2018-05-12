Kerem Alkin Türk Ekonomisine yönelik yapılan manipülasyonlar hakkında A Haber'e konuştu

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin 24 Haziran seçimleri öncesi Türk ekonomisine yönelik yapılan manipülasyonlara değindi.

"EKONOMİNİN YARISI PSİKOLOJİK YARISI PİYASA KAYNAKLIDIR"

Kerem Alkin, geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynakar Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi psikolojisi hakkındaki açıklamlarına değinerek şunları söyledi; "Diyelim ki Türkiye ekonomisinin birbirinden farklı makroekonomik dengeleri var, bu dengeler uluslararası çevrelerde alkışlanacak göstergeler olarak çıkıyor. Ancak ekonomi demek bir bakıma ekonominin psikolojisini yönetmektir. Yani ekonominin yarısı psikolojik, yarısı da piyasa kaynaklıdır. Gezi'den bu yana Türk iş dünyasına ve hükümete yönelik negatif manipülasyon yapılıyor"

"TÜRK EKONOMİSİNE YÖNELİK MANİPÜLASYON YAPILIYOR"

Kerem Alkin Uluslararası lobilerin Türkiye Ekonomisine yönelik yaptığı manipülasyonlar hakkında, "Londra, Zürih gibi yerlerde bu operasyonları yönetenler, doları yükseltmeler. Yaklaşık Gezi olaylarından bu yana hiç görmediğimiz operasyonlar yapılıyor. Cumhurbaşkanının açıklamalarına da bakarsanız, burada 15 yıldır AK Parti'nin başarılarını görürsünüz. Yani böyle başarıları gerçekleştiren AK Parti'nin bundan sonra piyasa düzeninin dışına çıkacağı ile ilgili algı oluşturuluyor. İşadamlarına deniyor ki, siz paranızı yurtdışına çıkarmaya çalışın. Bu manipülasyondır. Bu gerginlik oluşturulurken de bir yandan da Londra ve Zürih piyasalarından da, döviz kuru kotasyonları yapılıyor. Bu söz konusu e-postalar ve çeşitli sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla bu algılar oluşturulmaya çalışıyor. Bu oyunlara gelinmemeli. Ekonomi yönetimindeki her birimin BDDK, MASAK vb. tam seferberlikle tüm bu operasyonlarla ilgili soruşturma yapması gerekir" dedi

İş dünyasına kaos bakısı!