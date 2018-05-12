Şehit olan eşinin silahını devraldı! Meryem Çelik 10 yıldır Cılkaz köyünü koruyor...

10 YILDIR GÜVENLİK KORUCULUĞU GÖREVİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR

11 yıl önce Güvenlik Korucusu olan eşi şehit olduktan sonra da defalarca terör saldırısına maruz kalınan köyde 6 çocuğuna bakabilmek için güvenlik korucu olarak eşinin silahını devraldı. 10 yıldır Güvenlik Koruculuğu görevini başarıyla sürdüren Meryem Çelik, hem ev işlerini yaparken hem de köy etrafında bulunan mevzilerde nöbet tutuyor. Çelik, 6 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden büyütmenin yanı sıra vatan topraklarını korumanın gururunu yaşadığını söyledi.