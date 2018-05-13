Afrin’de teröristleri rezil eden şişme tank!

Sergide; Bayraktar2 ve Karayel SİHA'ları ile zırhlı personel taşıyıcıları, ASELSAN'ın silah ve muharebe sistemleri, Havelsan'ın keskin nişancı simülatörü gibi ürünlerin yanında şişme maket tank ile zırhlı araçları görünmez yapan örtü kumaş da ilgi çeken ürünler arasında yer aldı. Sergiyi, katılımcı ülkelerden subayların yanı sıra savunma sanayii uzmanları da gezdi. Son yıllarda atağa geçen Türk savunma sanayiinin ürünlerini yabancıların not alarak incelemesi dikkati çekti.

SERGİDE EN ÇOK İLGİYİ ÇEKEN TANK OLDU

Sergide en çok ilgiyi çeken ürünler arasında maket tank da yer aldı. TSK'nın envanterindeki M-60 tankı ile bire bir boyut ve özellikte olan maket tank, eğitimlerde kullanılıyor. İskelet ve özel bir bezden oluşan maketin ağırlığı 140 kilo ve elde taşınarak kurulabiliyor. Şişirildiğinde ise bir maket tank haline dönüşüyor. Maket tankın bir örneğinin, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında PYD/PKK'lı teröristleri şaşırtma amaçlı kullanıldığını öğrendik. Harekâtın ilk aşamalarında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, sosyal medya hesapları üzerinden roketle bir Türk tankını vurduklarını iddia ederek görüntüleri paylaşmıştı. Tankın daha sonra maket olduğu anlaşılınca, çok sayıda alaycı yorum yapılmıştı.

Milliyet