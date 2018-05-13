Anneler günü 2018 kutlama mesajları ve sözleri burada! İşte kısa ve uzun resimli anneler günü mesajları

Anneler günü ile ilgili kutlama mesajları haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında coşkuyla kutlanan bu özel güne sayılı saatler kala resimli anneler günü mesajları ile hediyelerini süslemek isteyen vatandaşlar doğru yerdeler. Bizi en çok seven, büyüten, besleyen ve bugünlere gelmemizde en çok emeği bulunan anneleriniz için siz de güzel bir söz seçerek onu mutlu edebilirsiniz. 2018 Anneler günü mesajları ve sözleri sayesinde hediyelerinize farklı bir anlam da katabileceksiniz.

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI (TIKLA)

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2018!

Bir Anneler gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün birçok kişi büyük heyecan içerisinde annelerine vereceği hediyeler için sabırsızlıkla bekliyor. Anneler günü mesajı ile de hediyesini süslemek isteyenler doğru adresteler.

Anneler günü 2018 için en güzel mesajlar;

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

- Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!