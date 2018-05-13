Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Anneler günü 2018 kutlama mesajları ve sözleri burada! İşte kısa ve uzun resimli anneler günü mesajları

2018 kutlama mesajları ve sözleri burada! İşte kısa ve uzun resimli ler günü mesajları

Bizleri tüm zorluklara karşı büyüten, hastalığımızda ve sağlığımızda daima yanımızda olan lerimiz için bir önemli güne daha sayılı saatler kaldı. 13 Mayıs 2018’de kutlanacak bu anlamlı gün nedeniyle mesajları en çok araştırılan konuların başında yer alarak trend listesinde zirveye tırmandı. Kısa ve uzun anneler günü kutlama mesajları ve sözleri sayesinde hayatınızda en önemli yere sahip olan annenizi mutlu edebileceksiniz. Hazırlamış olduğunuz hediyelere ve sürprizlere 2018 resimli anneler günü mesajları ve sözleri ekleyerek hediyenize duygusal bir anlam katabilirsiniz. Bu yıl ile ilgili en güzel sözleri yine sabah.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 02:10 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 02:10
Anneler günü 2018 kutlama mesajları ve sözleri burada! İşte kısa ve uzun resimli anneler günü mesajları

ile ilgili kutlama mesajları haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında coşkuyla kutlanan bu özel güne sayılı saatler kala resimli ler günü mesajları ile hediyelerini süslemek isteyen vatandaşlar doğru yerdeler. Bizi en çok seven, büyüten, besleyen ve bugünlere gelmemizde en çok emeği bulunan anneleriniz için siz de güzel bir söz seçerek onu mutlu edebilirsiniz. 2018 Anneler günü mesajları ve sözleri sayesinde hediyelerinize farklı bir anlam da katabileceksiniz.

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI (TIKLA)

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2018!

Bir Anneler gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün birçok kişi büyük heyecan içerisinde annelerine vereceği hediyeler için sabırsızlıkla bekliyor. Anneler günü mesajı ile de hediyesini süslemek isteyenler doğru adresteler.

Anneler günü 2018 için en güzel mesajlar;

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

- Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anneler günü 2018 kutlama mesajları ve sözleri burada! İşte kısa ve uzun resimli anneler günü mesajları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN