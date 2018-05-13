İşte Bingöl'ün o açıklamaları;

"Afrin türküsü" olarak bilinen "Milletin Duası"ndan başlayalım...

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grubundaki talihsiz konuşmasının ardından, bu türkü ve klip iyi bir cevap oldu. O açıdan önemli buluyoruz. Biz usturuplu bir şekilde basına açıklamamızı da yapmıştık zaten...

Kökeninin Alevi-sol olması nedeniyle bugünkü iktidarla yakınlığın eleştiriliyor...

- Evet, doğru ama şimdi Türkiye'de bana 80-90 yıl boyunca sol iktidar say desen çok azdır. Hep sağ iktidarlar var yöneten. Hepsiyle benim ilişkim vardı. O zaman niye bu kadar çok eleştirilmedim ya da ayyuka çıkmadı olaylar? Bugün niye böyle oldu?

SONUNA KADAR ERDOĞANCIYIM

Sen kendini Erdoğancı olarak görüyor musun?

- Sonuna kadar Erdoğancıyım. Ben Erdoğan'ı seviyorum. Oyumu da Erdoğan'a vereceğim seçimlerde.

Bundan dolayı imtiyaz elde ettiğin eleştirilerine ne diyeceksin?

- Asla öyle bir şey yok. İmtiyaz derken?



