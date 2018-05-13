Tahran'ın yeni Belediye Başkanı Efşani oldu

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran İl Meclisinin 63'üncü olağan toplantısında yapılan seçimde 21 oyun 19'unu alan Efşani, Tahran'ın yeni Belediye Başkanı oldu.

Efşani, İçişleri Bakanı tarafından onaylandıktan sonra görevine başlayacak. Eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, yaklaşık 2 ay önce sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.

SEYYİD MUHAMMED ALİ EFŞANİ KİMDİR?

İranlı muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin genel başkanlığını yaptığı İtimad-i Milli Partisi Merkez Şûra Üyesi olan Seyyid Muhammed Ali Efşani, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Efşani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ilk döneminde de Fars eyaleti valiliği görevini üstlenmişti.