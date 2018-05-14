Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam hakkında;

"BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARINI YOK SAYDILAR"

"Filistin halkı haklı davasını barışçıl bir şekilde savunmak için sokaklara çıktığı zaman onların üzerine gerçek mermilerle ateş açan İsrail'i lanetliyoruz. Bu insanlar meşru haklarını savunmak için sokaklara çıktılar, burada bir devlet terörü var. Bunun sebebi; Amerika'nın tüm dünyaya rağmen ben güçlüyüm, yaparım anlayışıdır. ABD hukuk dışı şekilde davranıyor. Bu adımlarla 21 Aralık 2017'deki BM güvenlik kararıyla ortaya konulan kararı yok saydılar. ABD Kudüs konusunda kendi çözümünü dayatmaya çalıştı. ABD'nin BM'ye aykırı davranması inandırıcılığına zarar verdi."

"ABD BİRÇOK ÜLKEYE BASKI YAPIP, TEHDİT ETTİ"

Mevlit Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin, Filistin'e yönelik takındığı tavır hakkında ise; "Biz Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştük. AB bu konuda bizden farklı düşünmüyor. Fakat artık sadece aynı düşünmek yetmez. Bundan sonra somut adım atılmalı. İki devletli çözüm için, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin'in tanınması gerekiyor. ABD bu kararı aldıktan sonra birçok ülkeye baskı yaptı. Tehdit etti. BM kararı öncesi de tüm ülkeyi arayıp tehdit ettiler. Özellikle Güvenlik konseyi kararından sonra, bundan sonra biz yine de karar çıkarttık. ABD diğer ülkelere baskı yapabilir, bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı diğer ülkeler de dik durmalı. Artık ortak adımlar atılmalı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da Kudüs ile ilgili mesajlarını veriyor. Herkes sussa biz susmayız. Bugün Filistin devletiyle birlikte temastayız. Yine Ramallah'ta Kudüs konusunda bir anlaşma yapmayı düşünüyorduk, Ramazan sonrası planladık. Türkiye'den fazla ses çıkaran yok, dik duran yok. Biz Malezya, Endonezya'nın duruşunu görüyoruz. Ama Arap Ligi'nin daha güçlü bir tavır takınması gerekir" dedi

"BİZ İSTERİZ Kİ BU YANLIŞ ADIMDAN DÖNÜLSÜN"

Filistin'deki şehit sayısının yükselmesiyle ilgili olarak Çavuşoğlu; "Türkiye daha önce ne yaptıysa, aynısını yapmaya devam edecek, Çünkü Kudüs, Filistin davası bizim davamızdır. Bundan sonra bu adılan adımlar huzuru yok edecek, kaosa sebebiyet verebilir. Biz isteriz ki bu yanlış adamdan geri adım atılsın. Gördüğümüz kadarıyla Filistinli kardeşlerimiz davasına sahip çıkıyor. İsrail'in ise devlet terörü var, Bu yanlış adımlar devam ederse bölge bir felakete doğru gidebilir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İsrail güvenlik güçlerini ve İsrail'i lanetliyoruz"

"ABD YÖNETİMİ TAMAMEN İSRAİL YANLISI"

ABD'nin bu şekilde sert ve vahşice adım atmasıyla ilgili olarak; "Maalesef ABD'deki yönetim tamamen İsrail yanlısı bir yönetim, bunu da açıkca görüyoruz, onlar da bunu saklamıyor. Amerika esasen Ortadoğu konusunda, arabulucuk görevini üstleniyordu. Ama ABD bu görevi bıraktı, tamamen İsrail tarafına geçti. İnanılırlığını kaybetti. Birçok musevi de bu olaylara karşı aslında. Onlar da aslında buna karşı çıkmalı"