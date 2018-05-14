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Erdoğan İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldi

, yatırımcılarla bir araya geldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldi

, şirket ve fon yatırımcılarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bloomberg binasında basına kapalı gerçekleşen yemekte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

Yemekte, AXA, Bloomberg, , Bluebay, Invesco, AM, Fidelity, LGIM, , Blackrock, Amundi, JP Morgan, ING, BAE Systems, Edentree, HSBC, Standard Chartered, EBRD, , Aviva, Rabobank, Threadneedle, Vanguard ve CitiGroup, Vitol ve Asthenius Capital şirket ve fonlarının yetkilileri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından Bloomberg TV'ye mülakat verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldi
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