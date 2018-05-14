Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pek çok liderle görüşmeler yapacağım'

Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.

'HERKESİ BU HAKSIZLIĞA KARŞI SESLERİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

'GAZZE'DEKİ YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 100 bin dolar değerinde acil alım yaptığını ve Gazze'deki hastanelere bu yardımları ulaştırmaya başladığını belirterek, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık." dedi.

'MANKURT TİPLERİ DE ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye ve Türk düşmanlığını görev addeden bir sürü mankurt tipleri de üzüntüyle takip ediyoruz. Yabancılar ülkemizle ilgili değerlendirmelerde en azından bazı ilkelere saygı gösterirken, bu tetikçiler her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca kullanıyorlar, buldukları her fırsatta milletimiz hakkında hakaretamiz cümleler kurmayı maharet sanıyorlar, başka ülkelerin lejyoneri olmayı, bize gazetecilik, akademisyenlik, ilericilik diye yutturmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de eğitim gören Türk gençlere seslenerek, "Meydanı buralarda FETÖ'cü, PKK'lı türlü sapkın görüşlere sahip hainlere, alçaklara asla bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

'Filistin için Diyarbakır'da miting'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz." dedi.