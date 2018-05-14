Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi cevap

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'deki Hard Talk programına konuşan Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini doğru bulmadığını yineleyerek, "Bir defa devletler arasında devamlılık esastır, hele hele anlaşmalar, uluslararası bir devamlılığın teminatıdır. Amerika, İran ve bunun yanında diğer 5 ülke, anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Dolayısıyla buradaki atılan imzalarla da ortaya bir ortak eylem planı çıktı. Bu ortak eylem planının korunması gerekir." diye konuştu.



BİZ TEKRAR KAZANIYORSAK HERKES BUNA SAYGI DUYACAK

"Türkiye bir hukuk devletidir, bu hukuk devletinin içerisinde her şey işler" diyen Erdoğan, 24 Haziran seçimiyle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"17 ay öne çekmek suretiyle ana muhalefetin bize meydan okumasına karşı 'Haydi buyurun' dedik, onları meydana çağırdık; yaptığımız iş budur. Ve Türkiye bu hukuk devleti içerisinde de yine aynı şekilde erken seçime gitme noktasında, anayasa değişikliğini muhalefetle beraber yaptık ve hep birlikte bu demokratik kararı aldık ve şimdi de 24 Haziran'da seçime gidiyoruz; olay bu."

Seçim sürecine ilişkin dile getirilen kaygıların sorulması üzerine Erdoğan, "Türkiye'de sandık var ve bu sandığa AGİT de geliyor, farklı ülkelerden de davetler yapıyoruz ve hepsinin huzurunda oylar kullanılıyor. Ve bu oylar kullanıldığı zaman kim kazanır ortaya çıkacak. Biz tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak, biz kim kazanırsa ona saygı duyarız; olay bu kadar basittir." yanıtını verdi.

AK Parti'nin ve kendisinin, seçimleri kazanamama ihtimaliyle ilgili soruyu ise Erdoğan, "Bu soruyu bize niye sordunuz? Daha iyi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar, rahat olun. Batı'da siz de rahat olun, hele hele BBC çok rahat olsun." şeklinde yanıtladı.

"Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bütün ekibimizle, bütün gayretimizle kazanmak için bu çabamızı göstereceğiz. Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır ve bunun için de ilk 10'a Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde sokmaktır." diye konuştu.





Emeklilere iki ikramiye verilmesi kararının sorulması üzerine Erdoğan, "Şimdi bu bizim dini bayramlarımız, işçiler ikramiye alır, memurlar almadığı için rahatsız. Bundan dolayı biz bu seçimde memurlar için de böyle bir adımı attık, böyle bir kararı aldık. Ana muhalefet bunu söylediği zaman kimse rahatsız olmuyordu, biz bunu söyleyince rahatsız oldular, niye rahatsız oluyorlar? Paramız var ki biz böyle bir ikramiyeyi memurlarımıza da veriyoruz." şeklinde konuştu.

Yaşlılara verilen 250 liranın da 500 liraya çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Yaşlılar, bunlar bizim büyüklerimiz. Ama siz niye rahatsız oluyorsunuz, ben ondan özellikle yani şu anda rahatsız oluyorum." dedi.





İNGİLTERE ZİYARETİ

Seçim süreci içinde İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretin sorulması üzerine Erdoğan, "Söz verdim, seçim kampanyası olduğu halde iptal etme yoluna gitmedim, çünkü gerek Kraliçe ile gerek May ile gerek Johnson ile, hepsiyle görüşmeleri yapacağız, orada başka görüşmelerimiz de olacak. Ve bunun yanında Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ekonomik ilişkiler, bunları gözden geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, "Şu anda 17 milyar dolar civarında olan aramızdaki ticaret hacmini daha da arttırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bunun yanında, yine biliyorsunuz, bizim şu anda savunma sanayinde İngiltere ile Türkiye arasında ilişkilerimiz var, bunları geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit'ten sonra Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için büyük fırsatlar olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu konuda da Türkiye ve İngiltere arasında liderler olarak bir hazırlığın içerisindeyiz. Temenni ediyorum başarılı bir ziyaret olacak." dedi.