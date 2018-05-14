Hükümetten Kudüs tepkisi!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ve Gazze'de Filistinli göstericilerin düzenlediği protestolara İsrail ordusunun müdahale ederek şu ana kadar 18 Filistinlinin şehit olması ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada,

"ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi hakkında, "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur."

"ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir"

"Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır." şeklinde tepki gösterdi.