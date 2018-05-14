Son dakika: Ağrı merkezli 18 il ve KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapısı ve mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında Ağrı merkezli 18 il ve KKTC'de 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BİRÇOK RÜTBELİ PERSONEL VE 2 MAHREM İMAMI GÖZALTINA ALINDI

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında darbe davalarının görüldüğü Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş'ın bulunduğu 3 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere 19 rütbeli personel ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün "askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan defalarca arandıkları tespit edilen 19 asker ile askerlerden sorumlu 2 mahrem imam, sorgularının yapılacağı Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi. Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yoldaş'ın önceki görev yeri olan Ağrı'nın Patnos ilçesinde örgütün rütbeli askeri imamları tarafından ankesörlü telefonlardan arandığının tespit edildiği öğrenildi.