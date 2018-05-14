Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da konuşuyor

Bir gün evlerine dönebilme ümidiyle yaşayan, yaklaşık 3,5 milyonunu da ülkemizde misafir ettiğimiz mültecilerin trajedilerine bakıp da 'dünyanın çivisi çıkmış' demekten başka ne söz edilebilir? Somali'deki Yemen'deki milyonlarca insan için ülkelerindeki içler acısı durumu anlatma konusunda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu sorunların çözümüne öncülük etmekle sorumlu uluslararası toplum ise henüz terörizm ile mücadelede ortak bir paydada buluşmayı dahi başaramadı. 'Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi' mantığıyla bırakın sorunların çözümünü, yeni sorunlar ortaya çıkartılıyor.

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DEAŞ ile mücadelede en etkin operasyonu dünyada Türkiye yapmıştır. Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek bu ülkede Suriye'de en büyük darbeyi biz vurduk. Bununla da kalmadık, DEAŞ ile bağlantılı 63 binden fazla kişiye ülkemize giriş yasağı koyduk. Yasa dışı yollarla ülkemize giriş yapan 6200 şahsı sınır dışı ettik. DEAŞ ve el kaide mensubu 11 binden fazla kişiyi gözaltına alarak bunlardan 3563'ünü tutukladık. Ama bizim karşımızda bir başka terör örgütü daha var. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmaya çalışan PYD YPG teröristlerine karşı mücadelemizde, karşımızda güya müttefikimiz güya terör karşıtı ülkeler çıkıyor. Zeytin Dalı harekatıyla Afrin bölgesinden bu teröristleri temizledik, temizliyoruz. Şimdi sıra diğer bölgelerdedir.

'KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMEDİKLERİ İÇİN DÖNMÜYORLAR'

Bugüne kadar sığınmacılar için 31 milyar dolar para harcamamıza rağmen, AB başta olmak üzere diğer ülkelerden ciddi bir destek alamadık. Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlere yüz binlerce insanlar yerleşerek, hala müttefiklerimizin desteklediği terör örgütü kontrolündeki yerlere geri dönen kimse yoktur. Kendilerini güvende hissetmedikleri için dönmüyorlar.

Siz bakmayın bu terör örgütünün Kürt kimliğini istismar ettiğine. Ama adını Kürtlerle kamufle etmek suretiyle dünyayı aldatmanın gayreti içerisindeler. Ayn El Arab, Kobani denen bölge YPG PYD'nin kontrolündedir. Mesele terörizm meselesidir. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ülkemizde teröre karşı sürdürdüğümüz mücadelenin hedeflerinden biri de FETÖ terör örgütüdür. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, FETÖ'nün işlediği suçlar buzdağının görünen yüzüdür. Ülkemizde bu örgütle ilgili kapsamlı davalar açılmıştır. İngiltere dahil, tüm ülkelerden bu örgüte karşı adım atmalarını, sınırları içindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadesini bekliyoruz.

Biz kendi bölgemizde bu krizlerle uğraşırken, Batı'da çok tehlikeli bir süreç işliyor. Avrupa'nın göbeğinde insanlar inançları, hayat biçimleri yüzünden ötekileştiriliyor.

KUDÜS TEPKİSİ:

3 semavi dinin kutsalı olan Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar uluslararası toplumun itirazlarına rağmen bugün hayata geçiriliyor. İnsan insanın kurdudur sözünü haklı çıkartmaya çalışan bir tabloyla karşı karşıyayız