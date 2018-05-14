"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin içerisinde farklı toplum kesimlerin taleplerini karşılayan veya ortada olan bazı sorunlara çözüm geliştiren birçok düzenlemenin yer aldığını bildirdi.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmeye başladı. Usul üzerine söz isteyen CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, seçimlere çok kısa bir zaman kala bu tür yasa tekliflerinin Meclise getirilmesinin yerleşik teamüllere uymadığını, bugün görüşülen teklifin de acilen Meclis gündemine gelmesinin bir nedeninin bulunmadığını savundu.

Temizel, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un şu anda gündeme getirilmesinin ise ekonomi açısından riskli olduğunu ileri sürdü. Enflasyon muhasebesinin 2004 yılından beri uygulanmadığını hatırlatan Temizel, bugün komisyon gündemine getirilen teklifte acil çıkarılması gereken bir düzenlemenin yerinin olmadığını kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise yasa teklifinin genel gerekçesinde 24 Haziran'daki seçime atıfta bulunulmasını eleştirerek, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu belirtti. "AKP Hükümetine herhalde bu panik içinde böyle bir final yakışırdı." ifadesini kullanan Paylan, hükümetin panik durumundan vazgeçip herkese normal bir süreçte bulunulduğunu göstermesi gerektiğini dile getirdi.

"TEKLİF, FARKLI TOPLUM KESİMLERİNİN TALEPLERİNİ KARŞILIYOR"

Maliye Bakanı Ağbal da kanun teklifi üzerine yaptığı açıklamada, "Teklif metni içerisinde farklı toplum kesimlerin taleplerini karşılayan veya ortada olan bazı sorunlara çözüm geliştiren bir çok düzenleme var." diye konuştu. Ağbal, kambiyo mevzuatı konusunda, yetkili müesseselerle ilgili iş ve işlemlere ilişkin yasal çerçevenin genişletilmesi ve bunlarla ilgili Hazine Müsteşarlığının denetim imkanları ile kabiliyetlerinin artırılmak istendiğini aktardı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin, üzerinde hayvanat bahçesi ve temapark yapılması için 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin bir düzenlemenin daha önceden gerçekleştirildiğini anımsatan Ağbal, temapark projesinin nihai aşamasına geldiğini kaydetti. Ağbal, "Ankara'ya çok ciddi turist çekecek, Ankara'yı bu anlamda bir çekim merkezi haline dönüştürebilecek son derece önemli bir proje. Bu projenin hayata geçebilmesi için buradaki sürenin 10 yıldan 29 yıla çıkarılması ihtiyacı var. Yine bu temapark alanı içerisinde oluşan tesisin kullanımı noktasında zorunluluk arz eden birtakım yapı ve tesislerin burada inşa edilmesi gerekiyor." dedi.

Düzenlemede buna açıklık getirildiğini ifade eden Ağbal, kira süresinin sonunda buradaki bütün varlıkların AOÇ'ye devredileceğini de vurguladı. Öte yandan Ağbal, çiftçilerin elektrik borçlarının, kendilerine yapılan tarımsal destekleme ödemelerinden mahsubuna imkan veren bir düzenlemeye de yer verdiklerini hatırlattı.

Türkiye'de enflasyon muhasebesinin 2004 yılından bu yana uygulanmadığını hatırlatan Ağbal, bunun sevindirici bir durum olduğunu vurguladı. İşletme varlıkları içerisinde yer alan gayrimenkullerin satışlarında, geçen yıllardaki bütün enflasyon gerçekleşmelerinin satış değerine yansıdığına işaret eden Ağbal, bu açıdan mükelleflere bir defaya mahsus olmak üzere gayrimenkullerle sınırlı bir enflasyon değerlemesi yapma imkanı getirdiklerini söyledi.

Ağbal, "Burada mükellefler, bu değerlemeyi bu yıl içerisinde yapacaklar ve bu değerlendirme karşılığında da defter değeri ile yeni oluşan değer arasındaki bedel üzerinden yüzde 5 oranında bir defalık bir vergi ödeyecekler. Ben, bunu işletmelerimizin aktiflerinin bugünkü değerine getirilmesi, banka bilançolarının bu açıdan gerçek durumu göstermesi açısından önemli görüyorum." diye konuştu.

ADIYAMAN TÜTÜNÜ İÇİN DÜZENLEME

Adıyaman tütününün, geleneksel kıyma makinalarıyla üretilen bir tütün türü olduğunu belirten Ağbal, ancak Tütün Kanunu uyarınca tütün üretimi için yüksek teknolojili makinaların kullanılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Ağbal, yasa teklifinde yapılan düzenleme ile özel aromaya sahip Adıyaman tütününün geleneksel makinalarla da üretilmesine dönük bir imkanın sağlandığını ifade etti.

Öte yandan, Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen değişiklikle de pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerin arasına yapım tekniği açısından özellik arz eden durumların da dahil edildiğini aktaran Ağbal, başka bir düzenleme ile de elektrik alımı sözleşmelerine ilişkin ek fiyat farkı düzenlemesinin öngörüldüğünü belirtti. Ağbal, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklik yapılmak suretiyle de büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerinin hizmet alım yoluyla gördürülebilmesine imkan tanındığını bildirdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçmişte yapılan ve oturulamaz hale gelen afet konutlarına ilişkin düzenlemeye de gittiklerini ifade eden Ağbal, hak sahiplerine başka bir yerde konutların yapılacağını söyledi. Ağbal, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu hatırlattı.

Öte yandan Ağbal, 2B diye bilinen, orman vasfını yitirmiş Hazineye ait taşınmazların vatandaşlara doğrudan satışına ilişkin düzenlemenin süresinin dolmasına karşın hala birtakım vatandaşların başvuruda bulunmadığını veya ödemelerini aksattığını dile getirerek, bununla ilgili olarak kasım ayına kadar süre uzatımı getirildiğini aktardı. Başka bir düzenleme ile de Tütün Kanunu'nda hürriyeti bağlayıcı cezalar için öngörülen maddenin yürürlük tarihinin 2019 yılı başına çekildiğini anlatan Ağbal, "Yasa teklifi, çok farklı toplum kesimlerinin beklentilerini, sorunlarını çözen bir düzenleme." değerlendirmesinde bulundu.