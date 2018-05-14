Türkiye'den bir sert tepki daha! "Şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistinlilerin şehit edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs'e taşımasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"KATLİAMI LANETLİYORUZ"

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararını protesto eden Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin ise "İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliamı lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.