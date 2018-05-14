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'den bir sert tepki daha! "Şiddetle kınıyoruz"

Son dakika haberi... 'den 'nin kararına bir kınama daha... 'ndan yapılan açıklamada "ABD’nin büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve tüm kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 16:05 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 16:48
Türkiye'den bir sert tepki daha! Şiddetle kınıyoruz

ndan, 'nin büyükelçiliğini 'e taşıması ve Filistinlilerin şehit edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve tüm kararlarını ihlal ederek Kudüs'e taşımasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"KATLİAMI LANETLİYORUZ"

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararını protesto eden Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin ise " güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliamı lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Türkiye'den bir sert tepki daha! "Şiddetle kınıyoruz"
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