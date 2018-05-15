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Yıldırım'dan için telefon diplomasisi

Yıldırım, telefonda görüştüğü Bangladeş Başbakanı Hasina, Fas Başbakanı el-Osmani ve Pakistan Başbakanı Abbasi'yi 'daki İİT 'ne davet etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 19:38
Başbakan Yıldırım'dan Gazze için telefon diplomasisi

, Bangladeşli mevkidaşı Sheikha Hasina, Faslı mevkidaşı Sadeddin el-Osmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'yi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 'ne davet etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Hasina, el-Osmani ve Abbasi ile telefonla görüştü.

Görüşmede üç liderin ramazan ayını kutlayan Başbakan Yıldırım, üç lideri lilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında cuma günü 'da 'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Üç liderin de zirveye ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdikleri, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın, ayrıca bugün , ve Cezayirli mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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Başbakan Yıldırım'dan Gazze için telefon diplomasisi
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