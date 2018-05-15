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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Abbas’la görüştü

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 03:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini 'e taşıması ve askerlerinin sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500'ü aşkın Filistinli'yi yaralaması ele alındı.

Erdoğan, ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la görüştü
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