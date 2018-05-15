Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin Tel Aviv
büyükelçiliğini Kudüs
'e taşıması ve İsrail
askerlerinin Gazze
sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500'ü aşkın Filistinli'yi yaralaması ele alındı.
Erdoğan, ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladı.