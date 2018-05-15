Fişçi hakime 15 yıl hapis istemi

Bir dönem Zonguldak ve İskenderun'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan hakim Cengiz Sayılgan'ın çalıştığı adliyelerde hakim ve savcı arkadaşlarını tek tek fişlediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sayılgan hakkında iddianame düzenlendi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Atılgan'ın evinde el yazısı ile yazdığı bazı notlar bulundu.

ÖRGÜTE YÖNLENDİRME YAPMIŞ

Sayılgan'ın hakim ve savcıları, 'Alevi', 'Rüşvetçi', 'Mafya ile birlikte hareket ediyor', 'Şeriatçıdır', 'Eşi Çarşaflıdır' şeklinde tek tek el yazısıyla fişlediği belirlendi. Sayılgan'ın bu fişleme listelerini örgütle paylaşarak, örgüt aleyhine konuşabilecek veya hareket edebilecek savcı ve hakimlerin pasif görevlere atanması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte Sayılgan'ın FETÖ adına yaptığı fişleme listelerinden bazı örnekler:

"İÇKİ, KUMAR İŞ TAKİBİ VAR"

Başsavcı Y.U, içki, kumar, kadın, iş takibi var. Adliye yönetimi çok zayıf. Çok acil yer değişikliği gerekir. Adliyede psikolog bir kadınla ilişkisi konuşuluyor. Hakim E.K, güzel giyinir, Karadenizlidir. Solcudur. YARSAV toplantılarına katılır. Her yerde Amerika'ya gittiğinden bahseder.

"ÇOK İYİ RAKI İÇERLER"

Hakim çiftler R.K ve ÖK. Bu çift iyi solcudur. Çok şuurlular. Adliyeye yeni gelen reis için şeriatçıdır, eşi çarşaflıdır, Fetullah'ın adamıdır diye yaygara yaptılar çok iyi rakı içerler. Hakim M.S, Alevidir. Eşi ile birlikte çok iyi rakı içerler.

"2 KOCA ESKİTMİŞTİR"

Hakim A.B, solcudur. 2 koca eskitmiştir. Resmen erkek arıyor. Ahlak çok zayıf. Erkeklerle telefonda görüşüp erotik sohbet yapıyor. Bütün tiyatroları takip ediyor. Yerinin değiştirilmesi lazım. Hakim S.Ö, elinden gelse karşı görüştekileri kesecek. İyi solcudur. Darbe tek çaredir diyor. Hakim B.B, Adalet komisyonu üyesidir. Adliyeye eleman alımında özellikle Alevi kadrolaşma gerçekleştirdi. Tehlikeli birisidir.

KADIN ZAAFI VAR

Savcı A.A, Alevidir. Korkunç rüşvet yer. Alemcidir, tanımadığı pavyon ve içkili lokanta yok. Kadın zaafı korkunçtur. Hakim A.G solcudur muhtemelen Alevi. Önceki kurul zamanında çok açık giyinirdi. Şimdi ise nispeten daha kapalı giyiyor. Savcı A.Y, çocuklarını Fetullah Gülen'in okuluna gönderiyorum diyor. Genç kızlara dayanamıyor.

